Tour de Grande-Bretagne - Kooij reste imbattable grâce à son poisson-pilote Wout van Aert, qui "apprécie le rôle"

À 21 ans, Kooij se fraie un chemin dans le gratin du sprint mondial. "Il est assez calme pour un sprinteur", observe Wynants. "Il a une tête bien faite, il sait ce qu'il veut et c'est ce qui fait sa force. Et il sait à quel point ses coéquipiers sont importants. Il apprécie beaucoup leur travail. C'est vraiment spécial pour lui d'avoir Wout van Aert comme poisson-pilote, l'un des meilleurs coureurs du monde. Olav sait à quel point c'est spécial et il l'apprécie énormément."

Van Aert est un coureur idéal pour lancer le sprint. "Lorsque nous sommes arrivés ici, c'était un nouveau rôle pour lui, sans savoir comment cela allait se passer", a déclaré Wynants. "Mais il se débrouille très bien. Normalement, Wout est toujours le leader lorsqu'il participe à une course. Cette fois-ci, il apprécie le rôle de soutien qu'il joue pendant les six premiers jours. Il n'est pas stressé à l'idée de conclure la course. Olav prend parfaitement le relais. C'était un peu un essai, nous devons voir comment nous allons gérer cela à l'avenir. Peut-être que nous verrons cela dans les années à venir, mais ce n'est pas une garantie."

Jeudi et vendredi, le Tour de Grande-Bretagne pourrait également être le théâtre de sprints, après quoi les deux étapes finales vallonnées attendront Van Aert, qui jouera une nouvelle fois le rôle de leader chez Jumbo-Visma. Aucune seconde de bonification n'étant accordée, une grande partie du peloton est toujours dans le même temps.