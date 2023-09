Tour d'Espagne - Jesus Herrada comptait sur la deuxième semaine mais "ne savait pas que son jour viendrait"

"Je ne savais pas que mon jour viendrait", a-t-il cependant tempéré à propos de sa prédiction. "Il faut essayer. Parfois, cela fonctionne et parfois pas." Herrada avait marqué l'étape dans son carnet. "Je savais que le final me conviendrait. Il était difficile de faire partie de l'échappée, mais j'ai réussi à y être grâce à mes jambes bien que cela m'ait coûté beaucoup d'énergie."

L'Espagnol faisait partie du bon groupe, réduit à moins de dix unités dans le final. "Il était difficile d'attaquer avec le calibre de coureurs devant, comme Geraint Thomas ou Romain Grégoire. Je me sentais bien dans le final, et je savais qu'il convenait à mon profil. J'ai décidé de faire la différence dans les 300 derniers mètres."

Déjà vainqueur à deux reprises avant jeudi sur le Tour d'Espagne, Jesus Herrada considère cette troisième victoire comme "la plus belle. Je suis très content. Le but était de remporter une étape. Je savais qu'il fallait attendre la deuxième semaine, et nous y sommes arrivés en cette deuxième semaine. Nous pouvons donc savourer celle-ci et préparer la suite."