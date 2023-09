US Open - Daniil Medvedev sort Andrey Rublev et rejoint le dernier carré

Daniil Medvedev, 3e mondial et vainqueur du tournoi en 2021, s'est qualifié pour les demi-finales du simple messieurs de l'US Open, le 4e et dernier tournoi du Grand Chelem, mercredi à New York. Il a battu dans un quart de finale 100 % russe son ami Andrey Rublev (ATP 8) en trois sets 6-4, 6-3, 6-4 et 2h47 de jeu.