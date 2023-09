US Open: Djokovic en habitué, Gauff pour une première

Chez les dames, Jelena Ostapenko (21e mondiale) n'a pu faire fructifier plus loin sa victoire de prestige au tour précédent contre la tenante du titre Iga Swiatek: la Lettonne de 26 ans s'est lourdement inclinée face à la pépite américaine Coco Gauff (6e) 6-0, 6-2.

Malgré la chaleur mardi -ou peut-être à cause d'elle- Djokovic (36 ans) n'est pas resté bien longtemps (2h35) dans l'étuve du court Arthur-Ashe dont le toit avait été à moitié fermé pour favoriser l'ombre sur le terrain.

"Je me suis coupé les cheveux et ça m'a aidé, j'étais plus aérodynamique", a-t-il plaisanté, avant de redevenir sérieux: "Les conditions étaient très chaudes et humides, mais c'était pareil pour tous les deux. C'est pour résister qu'on s'entraîne".

Fritz, qui avait bataillé cinq sets contre Djokovic lors de leur unique précédente rencontre en Grand Chelem, au 3e tour de l'Open d'Australie 2020 alors que le Serbe s'était déchiré les abdominaux, n'a jamais été menaçant mardi.

- Mieux que Federer -

Si bien que Djokovic, déjà assuré de redevenir N.1 mondial lundi à l'issue du Majeur américain, est tranquillement devenu seul détenteur du record de 47 demi-finales jouées en Grand Chelem, avec une longueur d'avance désormais sur Roger Federer. A Flushing Meadows, seul Jimmy Connors a fait mieux (14).

Le prochain adversaire du Serbe, qui vise un 24e titre du Grand Chelem pour égaler le record absolu de Margaret Court, sera connu en fin de session nocturne. Il s'agira encore d'un Américain, Frances Tiafoe (10e mondial), demi-finaliste l'an dernier, ou Ben Shelton (47e).

"Je vais me faire plaisir à les regarder à la télévision, ce soir, depuis mon canapé, avec mon physio, des boissons et du pop corn, les jambes en l'air pour récupérer, a commenté le Djoker. Ça va être super de les regarder et on verra vendredi ce qu'il se passe", a raconté le Djoker.

Chez les femmes, Gauff a été la première à se hisser dans le dernier carré. Coqueluche du public, elle n'a laissé aucune chance à Ostapenko qui a expliqué n'avoir pas réussi à se remettre du match contre Swiatek.

"C'est très difficile de se remettre des matchs nocturnes: après avoir battu la N.1 mondiale, je me suis couchée vers 5h00 du matin. Et même si j'ai dormi sept ou huit heures, je n'ai pas complètement récupéré. Hier (lundi, ndlr) j'ai passé la journée sans énergie. Je pensais me réveiller aujourd'hui, mais je ne me sentais pas vraiment mieux", a-t-elle commenté.

- Première pour Gauff -

Gauff, elle, a été impitoyable et a complètement étouffé son adversaire pour atteindre sa première demi-finale dans son Majeur national.

"C'est génial, je suis si heureuse... L'an dernier, j'avais perdu en quarts de finale alors cette année, je voulais faire mieux. Mais la route n'est pas finie !", a prévenu l'Américaine.

"C'est très dur de jouer contre elle (Ostapenko, ndlr) parce qu'il est difficile d'être agressive. Alors j'essayais de l'être dès que je pouvais, mais la plupart du temps, j'essayais surtout de jouer long", a expliqué Gauff.

"C'est de loin mon match le plus court du tournoi", a-t-elle souligné, expliquant qu'elle verrait avec son coach si elle allait se reposer ou faire une séance d'entraînement dans la journée.

D'autant qu'elle est par ailleurs qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de double avec sa compatriote Jessica Pegula.

Finaliste en 2022 à Roland-Garros, elle tentera de se hisser pour la deuxième fois de sa carrière en finale d'un Majeur. Elle devra pour cela battre jeudi la Roumaine Sorana Cirstea (30e) ou la Tchèque Karolina Mouchova (10e) qui s'affrontent mardi soir.