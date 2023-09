Willy Borsus récompense les boulangeries-pâtisseries préférées des Wallons

Le ministre wallon de l'Agriculture et de l'Economie, Willy Borsus, a mis à l'honneur ceux qui, selon les 19.000 bulletins de vote dépouillés, ont émergé dans leurs provinces respectives. La boulangerie Grains de vanille a été sacrée dans le Brabant wallon, le Tordoir dans le Hainaut, La boulangerie-pâtisserie Vranckx dans le Namurois alors que la boulangerie Arnaud Schreiber et Sylvain Poncelet l'ont respectivement emporté dans les provinces de Liège et du Luxembourg.

"Il est important de mettre en valeur l'aspect artisanal de la profession et la passion du métier", a expliqué le ministre. "Suite notamment à l'explosion du coût de l'énergie et des matières premières, bon nombre de boulangers-pâtissiers ont dû cesser leurs activités. Il y a également une pénurie de main d'œuvre, mais nous tentons d'y remédier. Le Centre Asty Moulin compte par exemple 80 étudiants dans sa section boulangerie. Parmi les 223.000 demandeurs d'emploi en Wallonie, ils sont également nombreux à s'insérer professionnellement dans des métiers en pénurie", a-t-il conclu.

La campagne de promotion du secteur se poursuivra cet automne. Un concours débutera le 1er octobre. Cinq clients pourront gagner un an de pain gratuit d'une valeur de 750 euros. En 2021, 67.000 consommateurs avaient participé à ce concours.