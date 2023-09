Avant le sommet du G20 en Inde, Modi appelle à financer la lutte pour le climat

Dans un contexte de températures record et meurtrières à travers le monde, les militants pour le climat n'ont de cesse de s'alarmer, en particulier pour les pays en développement, si le G20 ne parvient pas à un consensus.

"De nombreux pays du Sud se trouvent à différents stades de développement et l'action en faveur du climat doit se poursuivre de façon complémentaire", a écrit M. Modi dans une tribune publiée par plusieurs médias indiens et des quotidiens internationaux, notamment en Grande-Bretagne et au Japon.

Au niveau mondial, les pays riches n'ont pas encore tenu leur promesse de fournir aux pays pauvres, d'ici à 2020, 100 milliards de dollars par an de financement pour le climat, ce qui fait douter que les pollueurs aideront les pays à la fois vulnérables et les moins responsables du réchauffement, à relever les défis du changement climatique.

Le G20 est composé de 19 pays et de l'Union européenne, qui représentent environ 85 % du PIB mondial et une part équivalente des émissions de carbone.

Lors d'une réunion des ministres de l'Energie du G20 en juillet, ils n'avaient pas réussi à s'accorder sur une feuille de route visant à réduire progressivement l'utilisation des combustibles fossiles, ni même à mentionner le charbon, combustible sale qui reste une source d'énergie essentielle pour des économies telles que l'Inde et la Chine.

Ces deux géants asiatiques comptent parmi les plus grands pollueurs de la planète, mais ils affirment que les pollueurs historiques de l'Occident doivent assumer une responsabilité beaucoup plus importante dans la crise climatique mondiale actuelle.