Championnat d'Europe de dressage - L'équipe belge de dressage se qualifie pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

Six pays pouvaient encore mathématiquement prétendre à trois places olympiques, au championnat d'Europe. Une meilleure performance de la saison a fait la différence pour la Belgique. La championne nationale Larissa Pauluis (Flambeau) a reçu 73,106% du jury sur son Grand Prix, un record personnel. La vice-championne Charlotte Defalque (Botticelli) a quant à elle réussi sa meilleure performance en extérieur dans un Grand Prix, avec 71,042%. Flore De Winne (Flynn) a été notée 70,404%, tandis que Domien Michiels (Intermezzo van het Meerdaalhof) a reçu 69,068%.

C'est la première fois que trois cavaliers belges récoltent plus de 70% dans le Grand Prix. L'Autriche (216,119%), la Belgique (214,582%) et l'Espagne (213,727%) ont récolté les trois derniers tickets olympiques.

Le manager de l'équipe, Jeroen van Lent, en avait les larmes aux yeux. "C'est pour cela qu'on fait ce métier. Après 13 ans en tant que manager de l'équipe, ça a enfin marché. C'était passionnant et émouvant, et de loin le plus beau moment pour tous les cavaliers. Nous avons rendu l'impossible possible."

La Grande-Bretagne, grandissime favorite, est championne d'Europe. L'argent est allé à l'Allemagne, et le bronze au Danemark. La Suède a terminé 4e, devant les Pays-Bas et la France. L'Autriche, la Belgique et l'Espagne ont terminé derrière les six pays déjà qualifiés pour les JO.