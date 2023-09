Cté germanophone: plus de 200 bourses demandées pour des formations aux métiers en pénurie

L'occasion pour l'IAWM, un organisme dédié à la formation initiale et continue des classes moyennes et des petites et moyennes entreprises ainsi que le centre de formation ZAWM, de tenir une conférence de presse et de revenir sur l'importance de ce type de formation pour la Communauté germanophone, qui compte plus de 9.000 indépendants.

Après la fusion des centres de formations d'Eupen et de Saint-Vith en 2021 et le départ à la retraite en juin dernier du directeur à la tête du centre depuis 37 ans, la nouvelle direction a présenté jeudi les défis pour l'avenir.

La ministre en charge de l'Enseignement et de la Formation s'est réjouie du succès rencontré par DuO, la bourse mensuelle de 350 euros, accordée à ceux qui optent pour une formation de ce type et s'engagent à travailler en Communauté germanophone pour une durée minimale de cinq ans sur les dix années suivant la formation.

"A ce jour, depuis le 1er juillet, 218 demandes de bourses sont parvenues à nos services. 72 concernent le métier d'enseignant. Les autres candidats à cette bourse sont répartis dans une quarantaine d'autres formations", a détaillé Mme Klinkenberg.

Cette bourse peut être demandée jusqu'au 15 novembre.