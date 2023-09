Diables Rouges - Aster Vranckx ajouté à la sélection des Diables Rouges pour le voyage en Azerbaïdjan

Initialement sélectionné avec les espoirs, Vranckx s'était entraîné avec l'équipe A mercredi pour pallier l'absence d'Orel Mangala. Ce dernier était de retour à l'entraînement collectif jeudi.

Le sélectionneur Domenico Tedesco avait pu disposer d'un groupe complet de vingt-quatre joueurs (vingt joueurs de champ et quatre gardiens) lors de ce dernier entraînement en Belgique.

Vranckx, 20 ans, avait débuté en équipe nationale lors du précédent rassemblement, en juin. Monté au jeu contre l'Autriche (1-1), il avait été titularisé en Estonie (victoire 0-3). Le milieu de terrain avait ensuite disputé l'Euro U21 avec l'équipe espoirs, dont il était le capitaine.

Les Diables Rouges s'envoleront jeudi après-midi pour Bakou, où ils disputeront leur quatrième rencontre qualificative à l'Euro samedi, à 15h00 heure belge. Ils joueront un second match mardi 12 septembre contre l'Estonie, à Bruxelles.

Les Diables Rouges comptent 7 points après trois rencontres et occupent la deuxième position du groupe F, à 3 points de l'Autriche, qui a joué un match en plus. L'Azerbaïdjan et l'Estonie, où la Belgique s'est imposée 0-3, n'ont tous deux qu'un seul point (lors de leur partage 1-1 le 17 juin à Bakou) après trois rencontres.