Diables Rouges - Aster Vranckx ajouté à la sélection des Diables Rouges pour le voyage en Azerbaïdjan

Initialement sélectionné avec les espoirs, Vranckx s'était entraîné avec l'équipe A mercredi pour pallier l'absence d'Orel Mangala. Ce dernier était de retour à l'entraînement collectif jeudi.

Les Diables Rouges s'envoleront jeudi après-midi pour Bakou, où ils disputeront leur quatrième rencontre qualificative à l'Euro. Ils joueront un second match mardi 12 septembre contre l'Estonie, à Bruxelles.

Les Diables Rouges comptent 7 points après trois rencontres et occupent la deuxième position du groupe F, à 3 points de l'Autriche, qui a joué un match en plus. L'Azerbaïdjan et l'Estonie, où la Belgique s'est imposée 0-3, n'ont tous deux qu'un seul point (lors de leur partage 1-1 le 17 juin à Bakou) après trois rencontres.