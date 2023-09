Elections en Espagne - Les conservateurs espagnols en alliance avec le parti d'extrême-droite, Vox, à Murcie

Le Premier ministre régional intérimaire, Fernando Lopez Miras (PP), a été confirmé dans sa fonction par le parlement régionale à Carthagène pour les quatre prochaines années. Sans cet accord, de nouvelles élections auraient été nécessaires dans cette régionprovince.

Vox se voit attribuer, entre autres, la compétence des Affaires intérieures à Murcie. Le parti s'était montré extrêmement critique à l'encontre des mesures censées lutter contre la violence envers les femmes.

Au niveau national, le PP tente également de former une coalition avec Vox. Mais le problème est qu'à eux deux, ils n'obtiennent pas une majorité. Or, les autres partenaires potentiels ne souhaitent s'associer aux populistes de l'extrême-droite.

Si la tentative du chef du PP, Alberto Núñez Feijóo, pour former un gouvernement échoue, les socialistes de Pedro Sánchez prendront le relais dans la quête de constitution d'une majorité.

Dans d'autres régions de l'Espagne, comme la Castille-et-Léon, l'Estrémadure, l'Aragon et Valence, et dans nombre de communes, le PP et Vox gouvernent déjà ensemble.