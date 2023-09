Gaz: la Moldavie estime devoir environ dix fois moins que réclamé par Gazprom

Ce différend sur la dette due par la compagnie russo-moldave Moldovagaz date d'avant le début de l'invasion russe en Ukraine et provient d'une hausse brutale des tarifs décidée par Moscou en 2021.

"Les citoyens de la République de Moldavie n'ont pas à supporter le fardeau de dettes inexistantes envers Gazprom", a déclaré le Premier ministre moldave Dorin Recean, dans un communiqué.

"A la suite de l'audit externe, nous rejetons fermement les dettes présumées", a-t-il ajouté.

L'agence norvégienne Wikborg Rein et la Forensic Risk Alliance britannique ont estimé que Moldovagaz, qui est détenue à 50% par Gazprom et à 36,6 % par le gouvernement moldave, pourrait devoir annuler la majeure partie de sa dette, en partie à cause du manque de documents.

Gazprom, dans un communiqué diffusé mercredi, a déclaré que les conclusions de l'audit "ne pouvaient en aucune façon affecter le montant et la validité de ladite dette", insistant sur le fait qu'elles ont été confirmées dans "des documents régulièrement signés par Gazprom et Moldovagaz".

La Moldavie, ex-république soviétique située entre la Roumanie et l'Ukraine, recevait avant la guerre du gaz russe transitant par l'Ukraine, via la région séparatiste prorusse de Transdnistrie.

Le protocole de négociation prévoyait que la Moldavie réalise un audit indépendant des dettes de Moldavagaz, qui doivent être réglées dans un délai de cinq ans.

Depuis l'invasion de l'Ukraine, Gazprom a fortement réduit ses livraisons, ce qui a plongé la Moldavie dans un marasme énergétique. Le gouvernement pro-européen accuse Moscou de vouloir déstabiliser le pays de 2,6 millions d'habitants.