Jupiler Pro League - Bastien Toma résilie son contrat avec Genk

Toma, 24 ans, était arrivé à Genk en 2020 en provenance de Sion. Il avait été prêté à Saint-Gall entre janvier et juin 2022 et à Paços Ferreira au début de la saison passée, avant de revenir dans le Limbourg pour évoluer avec Jong Genk.

Toma a totalisé 31 rencontres et 3 buts avec Genk et 11 matchs et 3 buts avec Jong Genk.