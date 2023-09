La Corée du Nord annonce la visite d'une délégation chinoise de haut niveau à Pyongyang

Une délégation menée par le vice-Premier ministre chinois Liu Guozhong "se rendra en RPDC pour participer aux célébrations du 75e anniversaire" du pays "à l'invitation" du parti et du gouvernement nord-coréens, a déclaré KCNA.

Pékin est depuis longtemps l'allié et le bienfaiteur économique le plus important de la Corée du Nord, leur relation ayant été forgée dans le bain de sang de la guerre de Corée dans les années 1950.

La Corée du Nord - sous le coup de sanctions internationales en raison de ses programmes balistique et nucléaire interdits - s'est encore davantage isolée du monde extérieur depuis le début de l'année 2020, date à laquelle elle a fermé ses frontières en réponse à la pandémie de Covid-19.

Mais après trois ans d'isolement provoqué par le Covid, de plus en plus de signes indiquent que Pyongyang pourrait se montrer plus souple en ce qui concerne les contrôles aux frontières.

Le premier vol commercial international de la Corée du Nord depuis trois ans a atterri à Pékin le mois dernier et Pyongyang a également autorisé une délégation d'athlètes à participer à une compétition de taekwondo au Kazakhstan en août.

Cette nouvelle visite intervient moins de deux mois après que des délégations chinoises et russes de haut niveau se sont rendues à Pyongyang.

Lundi, la Maison Blanche a affirmé que Kim Jong Un avait l'intention de se rendre en Russie pour discuter de ventes d'armes avec le président russe Poutine.