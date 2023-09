La FWB lance la rénovation du centre sportif du Blanc Gravier au Sart-Tilman

Situé dans le campus du Sart-Tilman, le centre d'éducation physique du Blanc Gravier est un ensemble de plus de 10.000 m2 qui héberge quatre halls sportifs, une piscine et le département des sciences de la motricité-kinésithérapie de l'ULiège ainsi que différentes commodités (vestiaires, sanitaires, réserves, locaux techniques, etc.).

"Les installations du Blanc Gravier ont été conçues entre 1963 et 1972 et sont, aujourd'hui, totalement dépassées au niveau de leur isolation thermique. Cette rénovation s'inscrit dans le cadre du Plan de relance européen car elle permettra de mettre le centre aux normes énergétiques actuelles, de le rendre moins énergivore mais elle permettra aussi, d'améliorer grandement l'accueil des sportifs de haut niveau, des universitaires et de nombreux sportifs amateurs qui profitent quotidiennement du centre", a indiqué le ministre-président francophone, Pierre-Yves Jeholet, en charge des Sports.

Une fois le marché attribué, les travaux de rénovation du centre, estimés à près de 12,5 millions d'euros, devraient commencer durant le premier semestre 2024 et se terminer en juin 2026 au plus tard.

Une rénovation de la piscine, estimée à près de 5 millions d'euros, est également envisagée par le gouvernement mais celui-ci ne prendra décision qu'une fois les offres reçues car la rénovation ne pourra se réaliser qu'après les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

La piscine est en effet un outil essentiel à l'entrainement des sportifs de haut niveau, a souligné le cabinet de M. Jeholet (MR).