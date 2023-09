La police de Grimbergen sauve une femme tombée dans le canal de Willebroek

C'est un batelier qui a remarqué le corps d'une femme dans l'eau jeudi matin, près d'une entreprise située Westvaartdijk, et qui a immédiatement alerté la police. Une patrouille s'est précipitée sur les lieux et a vu une femme, presqu'inconsciente, dans l'eau. Les agents ont sauté à l'eau et ont réussi à ramener la femme sur la terre ferme, après quoi elle a été emmenée à l'hôpital.