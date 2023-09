Le Premier ministre australien confirme une visite en Chine "plus tard cette année"

"J'ai (...) confirmé l'invitation du président Xi (...). Et que j'effectuerai une visite en Chine plus tard cette année", a déclaré M. Albanese à des journalistes à l'issue d'un entretien avec le Premier ministre chinois Li Qiang en marge d'un sommet de l'Asie de l'Est à Jakarta.

Cette visite confirme le réchauffement des relations entre Pékin et Canberra après des années de tensions sur des questions politiques et économiques.

Cette visite sera la première d'un Premier ministre australien en Chine depuis 2016.

M. Albanese a remercié le président chinois Xi Xinping pour cette invitation et a indiqué que les discussions avec Li Qiang avaient été "constructives" et "positives", ajoutant que les deux pays avaient besoin de plus dialoguer pour améliorer leurs relations.

"Cette rencontre a été importante. J'ai indiqué au Premier ministre Li que nous continuerions à coopérer là où nous le pouvons, à montrer nos désaccords là où nous devons le faire et à nous engager dans notre intérêt national", a déclaré M. Albanese.

Sa visite à Pékin marquera le 50e anniversaire de la visite en Chine du Premier ministre australien Gough Whitlam.