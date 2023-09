L'Église a caché plus de 3.000 Juifs à Rome pendant la Seconde Guerre mondiale

Ces documents datent de 1944 et ont été utilisés plus de quinze ans plus tard dans une étude de l'historien italien Renzo de Felice. Ils étaient considérés comme perdus depuis des décennies. Après leur redécouverte, le pape François a ordonné qu'ils soient rendus publics.

Le rôle du Vatican pendant la période nazie et le régime fasciste de Benito Mussolini en Italie est encore sensible aujourd'hui. Le pape de l'époque Pie XII a été particulièrement critiqué de son vivant pour son attitude à l'égard de l'Allemagne nazie et pour avoir gardé le silence sur l'Holocauste. Certains historiens prennent cependant sa défense.

Au début de la Seconde Guerre mondiale, entre 10.000 et 15.000 Juifs vivaient à Rome. Les forces nazies ont assassiné plus de 2.000 personnes, alors que la ville a été occupée pendant neuf mois jusqu'à sa libération par les Alliés en juin 1944.