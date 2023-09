L'entreprise Cebeo ouvre son nouveau centre de distribution à Tournai

Employant 200 personnes à Mouscron depuis 2003, le centre de distribution de Cebeo s'étendait jusqu'il y a peu sur 33.000 mètres carrés de stockage interne et une zone extérieure de 6.000 mètres carrés pour le câblage. Ce centre étant dépassé, la société a cherché en Wallonie picarde un site pouvant accueillir de nouvelles installations, plus vastes et plus performantes.