Londres va de nouveau rejoindre le programme scientifique européen Horizon

"La Commission européenne et le Royaume-Uni ont trouvé jeudi un accord politique sur la participation du Royaume-Uni au programme de recherche et d'innovation de l'UE Horizon Europe et Copernicus", le programme d'observation de la terre, a annoncé l'exécutif européen dans un communiqué.

"L'UE et le Royaume-Uni sont des partenaires et alliés stratégiques clés, et l'accord conclu aujourd'hui le prouve", a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen.

La participation du Royaume-Uni à Horizon avait été négociée en 2020, mais Londres avait dénoncé des retards persistants, estimant qu'il faisait les frais des désaccords qui ont longtemps persisté autour des dispositions commerciales en Irlande du Nord.

Le gouvernement britannique a de son côté annoncé avoir conclu un accord avec l'UE selon lequel les chercheurs européens peuvent dès jeudi candidater pour prendre part à des projets de recherche dans le cadre du programme, "avec la certitude que le Royaume-Uni participerait en tant que membre pleinement associé". Le Royaume-Uni sera également associé au programme d'observation de la terre Copernicus, selon Downing Street.

Mettant en avant la richesse de "l'expérience et l'expertise" que les scientifiques ont à apporter sur la scène mondiale, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a quant à lui souligné que cet accord "débloque des perspectives de recherche sans égale" et représente "le bon accord pour les contribuables britanniques", car Londres ne paiera pas pour les programmes de recherches dont le Royaume-Uni avait été exclu depuis 2021.

Selon la Commission européenne, le Royaume-Uni contribuera à hauteur de près de 2,6 milliards d'euros par an en moyenne pour sa participation à Horizon et au volet Copernicus du programme spatial.