Memorial Van Damme - Shericka Jackson toujours en quête du record du monde sur 200 m après son titre mondial

Lors des Mondiaux de Budapest en août dernier, Jackson a renouvelé son titre mondial sur la distance. Elle a ainsi terminé en 21.41, à seulement 7/100e du record du monde établi il y a près de 35 ans. Le 29 septembre 1988, l'Américaine avait couru 21.34, quelques heures après avoir couru 21.56. Sur une nouvelle piste plus rapide au Stade Roi Baudouin, Shericka Jackson aimerait battre la marque.

"Je me sens bien", a révélé la Jamaïcaine. "Après le meeting de Zürich (le 31 août, ndlr), j'ai eu quelques jours libres. Je suis prête. À Budapest, j'ai été très proche du record du monde. Nous avons toqué à la porte, espérons que cela fonctionne demain. Si pas, j'essaierai encore à Eugene (les 16 et 17 septembre). Je suis encore bien en forme. Demain, je veux tout rassembler: le corps et l'esprit. Alors, tout est possible. Et d'habitude, il fait un peu plus froid ici, mais nous avons droit à une météo jamaïcaine. C'est fantastique pour moi", a plaisanté Jackson.

Le record du meeting est de 21.64. Il a été signé par Merlene Otteye en 1991.