Mondiaux d'aviron - Les skiffeurs Brys et Colpaert en finales C, le duo Andries-Vandenbussche en finale D

Ces trois bateaux belges, n'ayant pu se hisser en demi-finales, ont dû prendre part jeudi en fin d'après-midi à une course de classement pour savoir s'ils seraient en finale C ou D. Brys et Colpaert ont remporté leur série, tandis que le deux de couple du Gantois Andries et du Brugeois Vandenbussche, pourtant annoncé comme prétendant à une qualification olympique après leur titre de champions du monde espoirs en 2022, a complètement manqué son rendez-vous. En terminant 5e de leur série de qualification jeudi, ils sont versés en finale D, soit une modeste course pour les places 19 à 24.

Plus tôt dans la journée, le deux de couple poids légers de Tibo Vyvey et Niels Van Zandweghe, seul bateau belge à avoir atteint les demi-finales, avait manqué la finale A et les premiers tickets olympiques en terminant 5e de la première demie. Les deux Brugeois auraient assuré leur qualification pour les prochains Jeux Olympiques de Paris s'ils s'étaient hissés dans les 3 premiers de leur série donnant accès à la grande finale, soit le top-6 mondial. Il leur reste une chance de décrocher leur billet olympique, mais le duo belge devra remporter samedi la finale B, soit terminer 7e de ces Mondiaux.

En cas d'échec, comme pour les autres Belges, deux autres événements permettront encore de se qualifier pour Paris: lors des régates qualificatives européennes (2 places), à Szeged en Hongrie, et lors des finales mondiales de qualification (2 places), à Lucerne en Suisse.