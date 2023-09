Qualifying School - Cinq Belges dans le top-19 après le troisième tour à Paal

Avec au total 198 coups, Meyer de Beco, 23 ans, ne compte que deux coups de plus que le Français Franck Daux, seul en tête. Jean de Wouter est lui descendu de quelques places après un troisième tour en 69 coups et se classe 8e. Également auteur d'un tour en 69 coups, Yente Van Doren a conforté sa 9e place. Matthis Besard, 66 coups sur le troisième tour, et Kristof Ulenaers, 73 coups, partagent la 19e place.

Kevin Hesbois, 46e après un troisième tour en 69 coups, devra mieux faire pour se qualifier. Thibaut Leys, 77e, n'a pas pu se qualifier pour le tour final.

Pour obtenir un ticket pour la deuxième phase de la Qualifying School, être classé dans les 19 premiers, même à égalité, est indispensable. La première étape du Qualifying School se déroule en six sections et sur neuf lieux différents. À l'issue de cette phase, un nombre de joueurs à déterminer se qualifiera pour la deuxième phase, qui se déroulera sur quatre terrains espagnols en novembre. La finale réunira enfin 156 joueurs fin novembre à Salou, en Espagne. Une carte pour le DP World Tour sera alors attribuée aux 25 premiers classés.