Répression d'une manifestation en RDC - Le bilan de la fusillade de Goma alourdi à 51 morts

"Le bilan enregistré à notre départ de Goma était de 51 cas de décès, après avoir échangé avec les responsables militaires, ceux des services de sécurité, de la société civile et du caucus intercommunautaire", a affirmé le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi.

"Nous avons reçu mandat de prendre une série de décisions, notamment celles du rappel du gouverneur militaire, la suspension de deux responsables de la police nationale, la mise en accusation des officiers supérieurs de l'armée impliqués dans cette tragédie, la libération de quelques membres des mouvements citoyens, ainsi que la prise en charge par le gouvernement des blessés et l'organisation des obsèques", a précisé M. Kazadi, soulignant que d'autres mesures allaient suivre.

Le vice-Premier ministre a circonscrit la mission de la délégation gouvernementale dépêchée à Goma sur instruction du Président de la République "en vue de faire toute la lumière sur ces événements malheureux et d'en établir les responsabilités".

"Il s'est agi d'une 'bavure' intervenue lorsque les militaires qui effectuaient une marche de dissuasion ont été alertés du déploiement des forces armées rwandaises à notre frontière et du cas d'un policier capturé et lapidé à mort par des manifestants de la secte mystico-religieux 'La foi judaïque messianique vers les Nations' d'Ephraïm Bisimwa contre les structures internationales (MONUSCO et EAC). C'est de là que s'est produite la bavure militaire", a dit le vice-Premier ministre.

Ce dernier a reconnu des "failles" sur le plan sécuritaire.