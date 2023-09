Schild & Vrienden - Plusieurs ONG lancent une pétition pour "soutenir les cibles" de Schild & Vrienden

Neuf ONG, parmi lesquelles "Hand in Hand tegen racisme", "Kif Kif", "Ella vzw", "Rebelle vzw", "Een Andere Joodse Stem", "Het Groot Verzet", "çavaria", "Wel Jong" et la Coalition 8 mai, lancent jeudi une pétition pour soutenir les cibles de Schild & Vrienden et de l'extrême droite. Quelque 2.700 personnes l'ont déjà signée.

"Les membres de Schild & Vrienden se sont moqués de l'Holocauste, ont posé avec des armes et ont glorifié l'idéologie nazie", affirment les associations. "Leurs actions haineuses étaient et sont toujours principalement dirigées contre les femmes, les personnes issues de la migration et les personnes LGBTQ+. Après la démission de Van Langenhove en tant que député, son 'activisme' reste dangereux, ce qui rend le soutien à la lutte juridique contre l'extrême droite crucial."