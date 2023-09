Simac Ladies Tour - Devant son public, Kopecky a bénéficié d'une "motivation supplémentaire" pour s'imposer

La championne du monde a été acclamée par le public à l'occasion de l'étape belge de la course néerlandaise. "C'était chouette de recevoir autant de soutien. Quand on est dans l'effort, on ne voit pas vraiment les gens sur la route, mais on les entend évidemment. Mon directeur sportif Danny Stam me l'a encore rappelé, me disant que tous ces gens étaient là pour moi. Cela m'a donné un élan supplémentaire."

"Cette victoire sur un contre-la-montre me réjouit. C'est autre chose que de gagner en solitaire ou dans un sprint. Vous franchissez la ligne avec le meilleur temps, ensuite vous n'avez plus rien entre les mains. Vous devez attendre que tout le monde passe. Mais je n'étais pas nerveuse", a confié Lotte Kopecky.

"Je savais que ce court contre-la-montre (7,1 kilomètres, ndlr) était dans mes cordes. C'est pour cela que j'en avais fait un objectif. Pour gagner le classement final dans ce genre de courses, il faut savoir faire un bon chrono. Je suis satisfaite d'avoir progressé à ce niveau, mais je ne vais pas me focaliser dessus. On ne peut devenir spécialiste qui si on se concentre totalement sur le contre-la-montre. Et j'ai déjà assez sur quoi me concentrer."