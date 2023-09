TC Charleroi - Six ans de prison ferme pour une tentative de meurtre sur son ex-compagne

Trois scènes de coups et blessures entre novembre 2020 et mars 2021 étaient reprochées au prévenu, ainsi qu'une tentative de meurtre ayant eu lieu le 3 décembre dernier, à Marchienne-au-Pont (Charleroi). L'homme emprisonné contestait avoir poussé son ex qui fumait une cigarette assise sur le bord d'une fenêtre située à plus de 3 mètres du sol, mais avait admis être l'auteur d'une des scènes de coups et blessures décrite par la victime.