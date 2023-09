Tour de Grande-Bretagne - Wout van Aert enlève la 5e étape et prend la tête du général

L'Anversois a attaqué dans le dernier kilomètre et s'est imposé avec 3 secondes d'avance sur Ethan Vernon, qui roule sous le maillot de l'équipe britannique, et le Néerlandais Danny Van Poppel (BORA-hansgrohe). Le top 5 est complété par le Danois Alexander Salby (Bingoal WB) et l'Allemand Max Kanter (Movistar).

Grâce à cette victoire, la 42e de sa carrière, Wout van Aert, qui dispute cette semaine sa première course depuis les Mondiaux de Glasgow en août, prend la 1re place du classement général à son coéqupier néerlandais Olav Kooij, vainqueur des quatre premières étapes.

Au général, Van Aert, qui avait remporté le Tour de Grande-Bretagne en 2021, compte 3 secondes d'avance sur Vernon, 2e, et Kanter, 3e. Kooij recule lui de la 1re à la 4e place du général.

Vendredi, la 6e étape reliera Southend-on-Sea à Harlow sur 146,2 kilomètres et devrait à nouveau sourire aux sprinters.

La 7e et la 8e étape conclusive permettront aux candidats du classement général de se disputer la victoire finale, samedi et dimanche. L'Espagnol Gonzalo Serrano est le tenant du titre.