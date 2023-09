US Open - Joachim Gérard éliminé aussi en double

Joachim Gérard et son partenaire néerlandais Maikel Scheffers ont été éliminés au premier tour du double (quarts de finale) du tournoi en fauteuil roulant de l'US Open de tennis, mercredi, à New York. Le duo belgo-néerlandais s'est incliné 7-5, 6-3 face aux Britanniques Alfie Hewett et Gordon Reid, têtes de séries N.1. La rencontre a duré 1 heure et 42 minutes.