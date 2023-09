Armée - Un premier F-16 retiré du service après 8.000 heures de vol, il en reste 52

Ce F-16A, un monoplace immatriculé FA-95, s'est posé en fin de matinée sur la base aérienne de Kleine-Brogel (Limbourg), accueilli par deux camions de pompiers qui l'ont copieusement arrosé sous le soleil, créant ainsi un arc-en-ciel, selon les photos diffusées par la Force aérienne.

Ce "Fighting Falcon" était pour l'occasion revêtu d'une décoration spéciale, aux couleurs noire, jaune et rouge, ainsi que de la mention "8.000 Hours".

Depuis sa livraison à la Force aérienne - et à la base limbourgeoise - le 8 février 1985, cet avion a été de toutes les opérations et de la plupart des exercices auxquels l'avion militaire belge a participé, a expliqué vendredi le commandant de la base, le colonel aviateur Koen Vaneste, à quelques journalistes à la veille des "Belgian Air Force Days" (BAFD), le meeting aérien de la composante Air de l'armée, samedi et dimanche.

Le FA-95, arrivé au bout de son potentiel, restera toutefois à Kleine-Brogel, où il servira à l'entraînement des mécaniciens et des armuriers, pour ne pas immobiliser à cette fin un avion opérationnel, a ajouté l'officier.

Selon lui, certaines pièces devraient aussi être prélevées, afin de maintenir le reste de la flotte opérationnelle.

Avec le retrait de cet appareil, la Force aérienne conserve 52 avions, dont le retrait graduel va s'échelonner jusque fin 2028, avec l'entrée en service progressive des 34 avions de combat de cinquième génération F-35A Lightning II commandés par le précédent gouvernement en octobre 2018.