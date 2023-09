Augmentation titres-services: pas d'argent public pour financer des dividendes

Du côté de la ministre Morreale, on rappelle qu'une réforme sur le sujet a été validée en juillet en première lecture. Un texte qui prévoit l'augmentation du prix du chèque de 9 à 10 euros, qui va améliorer la rentabilité des entreprises et les conditions des travailleurs, et protéger les utilisateurs des frais supplémentaires, souligne-t-on.

En clair, que ce soit via une hausse du prix du titre-service ou davantage de subsides, une augmentation de la valeur d'échange perçue par les entreprises n'est pas à l'ordre du jour en Wallonie.

En outre, toutes les fédérations d'employeurs du secteur ne sont pas favorables à ces 5 euros supplémentaires, relève encore la porte-parole de la ministre. Un élément que balaye la principale d'entre elles, Federgon. Interrogée vendredi matin lors de la conférence de presse, celle-ci s'estimait suffisamment représentative pour s'affranchir des avis divergents.