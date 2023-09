Coupe du monde de basket - La Serbie première finaliste après sa victoire sur le Canada

Dans la Mall of Asia Arena, les Serbes connaissaient deux temps forts dans le premier quart-temps: ils menaient 8-1 après 3 minutes de jeu et, après un retour canadien (12-13), inscrivaient 9 points de rang pour prendre le large (21-13). Le premier quart-temps s'achevait 23-15. Les joueurs de Svetislav Pesic poursuivaient sur leur lancée pour compter 13 points d'avance à la pause (52-39).

Dans le troisième quart-temps, le Canada revenait à 7 longueurs (65-58), mais la Serbie reprenait rapidement ses distances (75-63). Bogdan Bogdanovic et ses équipiers n'étaient jamais menacés dans le dernier quart-temps, gardant pratiquement tout le temps plus de 10 points d'avance, et validaient leur ticket pour la finale.

Bogdanovic (23 points), Ognjen Dobric (16 points) et Nikola Milutinov (16 points, 10 rebonds) ont été les principaux artisans du succès serbe. En face, RJ Barrett a mis 23 points, alors que Shai Gilgeous-Alexander a été limité à 15 points.

La Serbie disputera sa première finale depuis celle perdue en 2014 contre les États-Unis. La Yougoslavie, dont la Serbie est l'héritière, avait remporté cinq titres mondiaux, en 1970, 1978, 1990, 1998 et 2002, décroché deux médailles d'argent et trois de bronze.

En finale, dimanche, la Serbie rencontrera le vainqueur de l'autre demi-finale, programmée à 14h40 heure belge, entre les États-Unis et l'Allemagne.