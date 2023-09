Décès d'Evguéni Prigojine - Zelensky accuse Vladimir Poutine d'avoir "tué" Prigojine

Les hommes de Wagner ont été en première ligne de combats dans l'est de l'Ukraine et notamment de la bataille pour la ville de Bakhmout, capturée par les Russes en mai après près d'un an de combats acharnés.

"Il a tué Prigojine, du moins ce sont des informations que nous avons tous, nous n'en avons pas d'autres", a déclaré M. Zelensky lors d'une conférence à Kiev.

Devenu un ennemi du président russe après une mutinerie, M. Prigojine et ses lieutenants ont été tués dans le crash de son jet privé entre Moscou et Saint-Pétersbourg fin août.

Une semaine après sa mort, le Kremlin a assuré que les enquêteurs examinaient toutes les pistes, y compris celle du "crime prémédité" pour expliquer cet incident.

Quelques jours plus tôt, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov avait qualifié de "mensonge absolu" et de "spéculations" les insinuations, notamment occidentales, selon lesquelles le Kremlin avait pu ordonner l'élimination de Prigojine.

Vladimir Poutine considérait Evguéni Prigojine comme un traître depuis la rébellion armée de Wagner les 23 et 24 juin dernier. Au lendemain de sa mort, il a évoqué un homme "talentueux" qui avait toutefois commis de "graves erreurs dans sa vie".