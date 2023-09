Détention prolongée pour l'Alostoise soupçonnée d'avoir tué son mari

Les faits se sont produits le 31 août dans la Kruisveldstraat à Alost. L'homme de 51 ans a été retrouvé mort et sa femme de 44 ans a été transportée à l'hôpital. On a craint un moment pour ses jours mais son état de santé s'est ensuite rapidement amélioré. Le mari serait mort des suites d'une agression à l'arme blanche. Le parquet n'a pas donné plus d'informations sur l'enquête.