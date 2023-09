Dix-huit personnes tuées par des miliciens en Ituri en RDC

Cette attaque, dont les auteurs ne sont pas clairement identifiés, a eu lieu dans le village de Balingina, dans la chefferie (entité administrative) de Walese Vonkutu, dans le territoire d'Irumu, ont précisé ces sources.

"Nous revenons de Balingina, où 18 corps de civils innocents ont été enterrés", a indiqué à l'AFP le colonel Siro Simba, administrateur du territoire d'Irumu, précisant qu'un des auteurs présumés de cette nouvelle tuerie avait été arrêté.

Une source humanitaire a confirmé l'inhumation dans une fosse commune de 18 victimes, dont 11 femmes, quatre enfants et trois hommes.

D'autres informations non confirmées font état d'une autre attaque vendredi dans un autre secteur de la même province, qui aurait fait sept morts.

L'Ituri, comme la province voisine du Nord-Kivu, est en proie depuis des années aux violences de nombreux groupes armés.

Des affrontements entre milices communautaires y ont fait des milliers de morts entre 1999 et 2003 et, après plus d'une décennie d'accalmie, ont repris en 2017.