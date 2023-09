DP World Tour - Débuts mitigés à l'Open d'Irlande pour Thomas Detry, 65e, et Nicolas Colsaerts, 104e

Thomas Detry et Nicolas Colsaerts ont connu une première journée sans éclats à l'Open d'Irlande (DP World Tour/6 millions de dollars), tournoi de golf qui a débuté jeudi sur le parcours du The K Club à Straffan. Le premier a rendu une carte de 71 coups (-1) et occupe la 65e place, tandis que le second est 104e en 73 coups (+1).