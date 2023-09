Hausse de cinq euros par titre-service: les employeurs appellent les autorités à trancher

Elle réclame donc une hausse de 5 euros par titre-service, un montant à mettre en lien avec la valeur d'échange - actuellement de 26 à 27 euros selon les régions - que les entreprises perçoivent pour chaque heure de travail réalisée, souligne Federgon. Sur ce montant, 9 à 10 euros sont assumés par les utilisateurs avant déduction fiscale, le reste étant comblé par les pouvoirs publics.

Deux euros seraient destinés à l'encadrement RH et la formation, deux euros à la rentabilité des entreprises et un euro aux conditions salariales et de travail, détaille Federgon. "Nos aide-ménagères méritent plus", assure la fédération, alors que le secteur a été régulièrement pointé pour ses manquements en matière de protection de la santé et de bien-être des travailleurs.

Une indexation depuis 2004 aurait par ailleurs vu la valeur d'échange progresser de 5,80 euros, relève Federgon.

Reste la question du financement. Bien qu'elles affirment qu'il "existe d'autres solutions qu'une hausse du prix des titres", les fédérations patronales relèvent que le montant payé par l'utilisateur "a peu évolué depuis des années, contrairement aux coûts pour les employeurs".

Les clients seraient en outre prêts à payer un peu plus, croient savoir les fédérations patronales, également convaincues que le risque d'un recours plus important au travail au noir en cas d'augmentation serait marginal.