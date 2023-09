La police de Seraing pas mandatée pour intervenir sur le recyparc de la rue Marnix

Intradel se plaint de faits de vols et de vandalisme ainsi que de faits liés à la toxicomanie sur son site rue Marnix. "L'éventuelle réouverture du recyparc ne pourrait s'envisager que moyennant des adaptations à caractère sécuritaire que nous devons mettre en œuvre et la collaboration accrue des forces de l'ordre, notamment via des rondes en dehors des heures d'ouverture et une présence régulière à l'ouverture", a expliqué la société dans un communiqué.