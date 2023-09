Le Centre flamand du trafic attend un week-end chargé vers la côte et avertit de travaux

L'Institut Royal Météorologique (IRM) prévoit de nouveau un temps chaud et ensoleillé samedi et dimanche. "Bien que les vacances d'été sont terminées et que nous ne serons donc pas confrontés au phénomène du 'week-end chassé-croisé', nous pouvons partir du principe que beaucoup de voyageurs d'un jour prendront la route, peut-être aussi vers la mer", déclare Peter Bruyninckx du Centre flamand du trafic.

Lors de week-ends aux températures aussi élevées, l'engorgement vers la côte débute souvent dès 09H00 du matin aux alentours de Gand. "La circulation commence alors à s'immobiliser, car la E40 et la E17 se rejoignent à cet endroit. Une collision survient aussi facilement lors de fortes affluences. Le temps de retard que les gens accumuleront dépendra de la fluidité du trafic. Il est donc conseillé" aux amateurs de la mer du Nord "de partir tôt samedi et dimanche matin", insiste Peter Bruyninckx.

Il faut aussi tenir compte de chantiers. Depuis quelques semaines, l'échangeur de Zwijnaarde est rénové. De plus, à partir de la E17 en provenance d'Anvers vers la E40 en direction d'Ostende, une seule voie est disponible.

Autre élément important pour les personnes qui souhaitent rentrer chez eux samedi: la E40 sera complètement fermée à la circulation entre Aalter et Saint-Denis-Westrem et ce, dans les deux sens. En cause: la démolition d'un pont à Tronchiennes.