Le producteur d'une chips très épicée retire son produit après un décès

Selon la famille, le garçon de 14 ans est décédé après avoir participé au "One Chip Challenge", un défi qui consiste à manger une chips très pimentée. Le produit est préparé avec le "Carolina Reaper", le piment le plus fort au monde, et est vendu dans un emballage en forme de cercueil.

On ne sait toutefois pas encore si le décès du jeune homme est lié à la consommation du produit.

Le producteur Paqui explique sur son site internet qu'il a retiré le "One Chip Challenge" des rayons "par pure précaution". L'entreprise souligne que le produit est destiné aux adultes, comme indiqué sur le paquet, mais que de plus en plus d'adolescents en consomment. Le défi répond également à toutes les conditions de sécurité alimentaire, ajoute l'entreprise.