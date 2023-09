Mémorial Van Damme - Armand Duplantis retrouve à la victoire à Bruxelles et bat le record du meeting à 6m10

L'Américain Sam Kendricks a pris la 2e place, au nombre d'essais, à 5m92, devant le vice-champion du monde, le Philippin Ernest John Obiena. Tous deux ont échoué à trois reprises à 6m02.

Duplantis, qui vient de décrocher son 2e titre mondial consécutif, restait sur une défaite au Mémorial 2022. Il avait échoué à 5m91 et dû laisser la victoire à Obiena. Il détenait le précédent record du Mémorial avec 6m05 depuis 2021.

"Mondo" a battu le record du monde à six reprises, la dernière remonte au 25 février à l'occasion du All Star Perche en salle à Clermont-Ferrand quand il a effacé une barre de 6m22. Son record en plein air se situe à 6m21 depuis le 24 juillet 2022 à Eugene lors des championnats du monde. Il a désormais franchi à 68 reprises 6 mètres et plus.

Ben Broeders, 7e des Mondiaux de Budapest avec 5m75, dont la meilleure performance en plein air de la saison est de 5m76 (le 10 juin à Bergen en Norvège) et dont le record national est de 5m85 réussi à Mertzig, en Allemagne, le 11 juin 2022, a arrêté son concours à 5m72 qu'il a passés au 2e essai. Il a ensuite manqué ses trois tentatives à 5m82. Broeders s'est classé 9e.