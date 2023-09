Mémorial Van Damme - Bashir Abdi abandonne après 3 kilomètres dans sa tentative de record sur 10.000 m

Il espérait effacer le record de Mohammed Mourhit établi au Mémorial le 3 septembre 1999 en 26:52.30.

Malgré l'aide d'une "wavelight", une lumière qui accompagnait les coureurs pour leur signaler s'ils étaient dans le rythme, et des "lièvres", le médaillé olympique et mondial sur marathon n'a pas été capable de suivre le rythme et a préféré renoncer.

Le record personnel d'Abdi est de 27:24.41 depuis le 5 juin 2021 à Birmingham, en Angleterre.

Le record du Mémorial appartient depuis 2005 à l'Éthiopien Kenenisa Bekele en 26:17.53.