Mémorial Van Damme - Bien que satisfaite, Shericka Jackson "espère toujours se rapprocher du record du monde"

"C'est une expérience positive et agréable ce soir", a expliqué celle qui avait couru 21.41 aux Mondiaux de Budapest, le mois dernier, pour renouveler sa couronne. "Il s'agit de se montrer dans les grands moments et de montrer ce dont on est capable, surtout devant un public aussi incroyable. Et c'est ce que j'ai fait. Je me suis sentie bien et j'ai remarqué que je me rapprochais du record du monde, mais il est également important de s'amuser. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis très satisfaite de tout cela."

Jackson ne pouvait s'empêcher de parler du public bruxellois. "Les fans étaient très bruyants et m'ont beaucoup soutenue. J'adore ça. Cela vous fait vraiment courir plus vite et cela m'a permis d'apprécier encore plus la course. J'adore ce meeting. J'y participe depuis 2016, et à chaque fois, j'ai pris beaucoup de plaisir. Même quand je n'ai pas gagné. C'est une très belle saison. J'ai encore une course de prévue, et j'espère toujours me rapprocher de ce record du monde."