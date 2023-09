Mondiaux d'aviron - Le skiffeur poids légers Marlon Colpaert, 2e en finale C, termine 14e mondial

Colpaert a bouclé sa course en 7:52:13, à un peu plus d'une seconde du Danois Rasmus Lind (7:50.83). L'Ostendais de 23 ans est resté en tête de la course jusqu'aux 1.400 m, mais n'a pu résister à l'enlevage du Danois sur les 500 derniers mètres. Colpaert, n'avait pu se qualifier mercredi pour les demi-finales (le top-12) en terminant 4e de son quart de finale. Il avait ensuite remporté jeudi sa série de qualification lui permettant de disputer la finale C.

Ses équipiers Vyvey et Van Zandweghe disputeront samedi la finale B (places 7 à 12) du deux de couple poids légers. Seule la victoire dans cette petite finale est impérative pour qualifier la coque belge pour les JO-2024. Dimanche, Tim Brys prendra le départ de la finale C du skiff open, tandis que le deux de couple d'Aaron Andries et Tristan Vandenbussche tentera de terminer son Mondial d'une note positive en finale D (places 19 à 24).