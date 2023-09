Pétition en Ukraine pour la transparence sur le patrimoine des fonctionnaires

"À l'heure actuelle, cacher ces déclarations aux Ukrainiens revient à couvrir la corruption généralisée dans le pays", indique le texte publié mercredi.

Mis en ligne sur le site de la présidence dédié aux initiatives citoyennes, il a recueilli plus de 83.000 votes, soit bien plus que les 25.000 nécessaires pour que le chef de l'État Volodymyr Zelensky réponde.

Il lui est demandé de renvoyer un projet de loi devant le parlement, grâce à son droit de veto.

Adopté mardi par les députés en deuxième lecture, cet amendement est censé rétablir l'obligation pour les fonctionnaires de déclarer leur patrimoine, mais il maintient le secret pendant une année supplémentaire.

Or les pétitionnaires soutenus par des ONG réclament un accès public immédiat, afin de permettre à la société civile de déceler d'éventuels enrichissements suspects.

"Les citoyens et les journalistes ont été privés d'un outil de contrôle des décisions des agents de l'État qui demeure la principale garantie contre la corruption", indique la pétition.

Selon un sondage publié fin juillet par l'Institut international de sociologie de Kiev (KIIS), 89% des Ukrainiens considèrent la corruption comme un problème grave. C'est même leur principale préoccupation, derrière l'invasion de la Russie.

"Il s'agit d'un sujet très important en temps de guerre, quand on voit tous les scandales concernant les appartements, les maisons à l'étranger et les voitures de luxe déjà révélés", a estimé l'AntAC, une organisation non gouvernementale spécialisée.

Poussé par l'Union européenne et par le G7, le président Zelensky donne des gages concernant ce sujet sensible ces derniers mois.