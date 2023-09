Plus de 765.000 personnes étaient affiliées à une fédération sportive en 2022 en FWB

"Ces chiffres montrent que, malgré les deux crises successives, la Covid-19 et l'énergie, les gens sont de plus en plus nombreux à pratiquer une activité sportive tout en étant encadré par l'une des nombreuses fédérations sportives en Fédération Wallonie-Bruxelles", a déclaré le ministre. "Je me réjouis de l'augmentation du nombre d'affiliés. Même si on observe une diminution des clubs, cela s'explique par une meilleure répartition de ceux-ci et une mutualisation des moyens", a-t-il ajouté.

La FWB comptait, en effet, 7.114 clubs sportifs en 2019, soit 186 de plus qu'en 2022. L'année dernière, les clubs de football en salle (820), équestres (686) et de football (654) étaient les plus nombreux.

Au total, 527.006 hommes étaient affiliés à un club sportif en 2022, ce qui représente tout de même 69% du nombre total d'adhérents. La proportion était identique en 2019. Du côté des disciplines, le football est celle qui enregistre le plus grand nombre de membres, avec 196.090 joueurs. Le tennis suit, avec près de 48.500 affiliés. Les femmes, quant à elles, se tournent majoritairement vers l'équitation (32.033) et la gymnastique (27.324), révèlent les chiffres.

"Ces chiffres positifs nous encouragent à continuer le travail réalisé avec l'Adeps au niveau du Sport pour tous et du Sport de haut niveau ainsi qu'au niveau des infrastructures sportives", s'enthousiasme Pierre-Yves Jeholet. "L'objectif est de poursuivre sur cette lancée positive dont les premiers résultats se sont fait ressentir pour nos sportifs de haut niveau, lors des dernières compétitions internationales et, je l'espère, seront confirmés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris l'été prochain."