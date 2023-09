Premier League - Philippe Coutinho rejoint le club qatari d'Al Duhail

À 31 ans, Coutinho a déjà joué dans les plus grands clubs européens, sans toutefois confirmer sur le long terme les espoirs placés en lui. Arrivé en Europe à l'Inter, il n'est pas parvenu à s'y imposer et est transféré à Liverpool, où son élégance balle au pied, sa bonne frappe de balle et son sens de l'élimination ont marqué les esprits. De 2013 à 2018, il a marqué 54 buts et distribué 45 assists en 201 matches avec les Reds.

Séduit par ces performances, le FC Barcelone l'a acheté pour plus de 120 millions d'euros en 2018, ce qui fait toujours de Coutinho l'un des joueurs les plus chers de l'histoire à l'heure actuelle. Le Brésilien n'a pas confirmé en Catalogne et a finalement été prêté, d'abord au Bayern (où il a remporté la Ligue des Champions en 2020), puis à Aston Villa en 2022. Le club de Birmingham, alors entraîné par l'ancien coéquipier de Coutinho Steven Gerrard, avait définitivement acheté le joueur l'été dernier.

Le milieu offensif n'avait joué que 19 matches de championnat la saison dernière et rejoint l'actuel troisième du championnat qatari.