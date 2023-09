Près de 1,5 million de dossiers de maladies professionnelles ouverts depuis 1963

Selon Fedris, le nombre de personnes en incapacité permanente a beaucoup baissé en 10 ans, passant de 1.218 en 2013 à 454 actuellement dans le secteur privé (-63%) et de 85 à 23 dans les administrations provinciales et locales (-73%). Des mesures de prévention, de moins en moins d'anciens mineurs en vie et le déclin d'activités dans l'industrie lourde, sont à l'origine de cette baisse.

Fedris contaste par contre une forte augmentation (+225%) du nombre de personnes en incapacité temporaire : 1.429 en 2013 et 3.217 en 2022.

Le Fonds des maladies professionnelles (FMP), devenu depuis Fedris, a été fondé pour indemniser les mineurs ayant contracté la silicose. De nombreuses maladies liées au travail ont ensuite rejoint cette liste.