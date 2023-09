Procès des attentats à Bruxelles - Le casier vierge est d'office une circonstance atténuante pour Bayingana, selon Me Lurquin

L'absence d'antécédent judiciaire est la première des circonstances atténuantes à reconnaître à Hervé Bayingana Muhirwa, a estimé son conseil, Me Vincent Lurquin, vendredi devant la cour d'assises de Bruxelles. Le fait que son type de personnalité n'induit pas un risque de récidive est une autre circonstance atténuante, selon l'avocat. Hervé Bayingana Muhirwa a été acquitté pour les assassinats et tentatives d'assassinat terroristes commis le 22 mars 2016 à Bruxelles et à Zaventem, mais il a été reconnu coupable de participation, en tant que membre, aux activités d'un groupe terroriste.