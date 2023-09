Procès des attentats à Bruxelles - Les plaidoiries de la défense sur la peine s'achèvent lundi

L'avocat d'Ali El Haddad Asufi prendra la parole pour une heure et demie environ, lundi matin, afin d'exposer aux jurés et aux juges de la cour son point de vue sur la peine juste à infliger à son client. À l'issue du prononcé du verdict de culpabilité, Me De Taye n'avait pas caché son mécontentement face à la décision rendue. El Haddad Asufi a été reconnu coupable d'avoir été co-auteur des attentats à Bruxelles, bien qu'il ait plaidé l'acquittement, affirmant n'avoir rien su des projets meurtriers de son ami Ibrahim El Bakraoui.